В аэропорту Платов задержали двух авиадебоширов из Москвы

В аэропорту Платов Ростова-на-Дону полицейские задержали двух авиадебоширов, прилетевших из Москвы.

Сотрудников правоохранительных органов к трапу самолета вызвал командир экипажа. По его словам, во время полета двое мужчин распивали алкоголь, матерились и отказывались реагировать на замечания бортпроводников.

В полиции на задержанных жителей Московской области составили административные протоколы, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.