12 августа 201914:50
В аэропорту Платов задержали двух авиадебоширов из Москвы
В аэропорту Платов Ростова-на-Дону полицейские задержали двух авиадебоширов, прилетевших из Москвы.
Сотрудников правоохранительных органов к трапу самолета вызвал командир экипажа. По его словам, во время полета двое мужчин распивали алкоголь, матерились и отказывались реагировать на замечания бортпроводников.
В полиции на задержанных жителей Московской области составили административные протоколы, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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