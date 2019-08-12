Обливать или погружать? "Грубым" гатчинским священником займется полиция

Полиция начала проверку после обращения матери, пожаловавшейся на священника за жестокое обращение с ее годовалым ребенком. Также прихожане рассказали некоторые подробности об игумене Фотии (Василий Нечепоренко).

Ранее сообщалось, что в Мариенбургской церкви Гатчины Ленинградской области во время обряда крещения священник грубо обращался с ребенком. Мать после первого погружения малыша испугалась за его состояние, поскольку почувствовала, что тот начал захлебываться. Женщина попыталась вырвать мальчика из рук священнослужителя.

Сам игумен Фотий прокомментировал ситуацию следующим образом. По его словам, поведение матери можно объяснить "повышенными эмоциями", а также тем, что она оказалась человеком "невоцерковленным" и не готовым к обряду крещения.

В результате случившегося в Мариенбургской церкви игумен Фотий был отстранен от священнослужителя.

В правоохранительных органах подтвердили, что по данному факту полиция проводит проверку, сообщает ТАСС.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова прокомментировала инцидент. В аппарате детского омбудсмена сообщили журналистам, что она осуждает действия священнослужителя как физического лица, который нанес травму ребенку. При этом Литвинова отметила, что вмешиваться в ситуацию не планирует. От матери ребенка в аппарат омбудсмена не поступало обращения.

В пресс-службе Гатчинской епархии сообщили, что в понедельник, 12 августа, состоится встреча, в которой примут участие секретарь епархии протоиерей Владимир Глазунов, а также родители ребенка.

Прихожане храма рассказали, что игумен Фотий был переведен из церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Большая Вруда в Ленинградской области из-за того, что был "требовательным и неприятным" настоятелем.

Отмечается, что прихожане и ранее жаловались на грубость священнослужителя, сообщает РИА Новости. Екатерина Богдан сообщила, что однажды с ребенком они решили сходить на Пасху на службу и перед этим освятить куличи. Игумена Фотия ждали долго, а когда он появился, то "просто водой побрызгал всех и все", после чего женщина поехала на полноценную службу в другой храм.

В то же время жительница деревни Елена Хитрова считает, что, несмотря на жалобы, священнослужитель не понесет наказания за грубый обряд крещения и продолжит службу в другом храме. "Пусть его Бог судит", отметила женщина.

Глава муниципального образования Большеврудское сельское поселение Алексей Музалев рассказал, что после перевода священника на Гатчину увеличилось количество прихожан.

Иеромонах Макарий (Маркиш) прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, в Церкви нет четко прописанных правил того, как должен проходить обряд крещения, и каждый священник действует на свое усмотрение.

Иеромонах Макарий рассказал, что младенца принято крестить примерно с шести недель, поскольку в таком возрасте он не может сопротивляться и "вообще отключен от внешнего мира". Священнослужитель отметил, что возрастной промежуток между шестью месяцами до 2,5 года — "сплошное мучение и садизм". Иеромонах Макарий рассказал, что именно потому, пусть и в нарушение подтвержденного соборами установления, он не крестит детей такого возраста полным погружением, а обливает, потому что знает, что те будут "биться и кричать". "Извиняюсь за сравнение, но это ад, а не крещение: они орут, им страшно от того, что какой-то дядька с бородой что-то с ними делает", — отметил священнослужитель.

Завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерей Павел Великанов рассказал, в свою очередь, что таинство крещения подразумевает полное погружение в воду, поскольку по-гречески "крещение" — "баптисма", что означает дословно "погружение". Великанов отметил, что то, как технически священник совершает крещение, это зависит, прежде всего, от него самого.