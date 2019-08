Формула-1. Гасли стал напарником Квята в "Торо Россо", Албон перешел в "Ред Булл"

Австрийская команды Формулы-1 "Ред Булл" объявила о перестановках в составе пилотов. Французский автогонщик Пьер Гасли продолжит карьеру в "Торо Россо", где выступает россиянин Даниил Квят.

В обратном направлении отправится действующий пилот "Торо Россо" Александер Албон. Все изменения вступят в силу на Гран-при Бельгии, гонка которого состоится в воскресенье, 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба "Ред Булла", в следующие девять гонок команда будет пристально следить за Албоном, чтобы в дальнейшем принять решение о том, кто будет выступать с Ферстаппеном в следующем сезоне.

A new look line up for Spa 🇧🇪 @Max33Verstappen and @alex_albon to take on Belgium together 👊 #givesyouwings pic.twitter.com/7rCHI09xVE