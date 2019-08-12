Еськов рассудит матч Лиги Европы "Брага" – "Брондбю"

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между португальской "Брагой" и датским "Брондбю".

Как сообщает пресс-служба УЕФА, помогать Еськову будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Николай Еремин. Четвертым рефери назначен Василий Казарцев.

Напомним, первый матч завершился победой португальцев со счетом 4:2. Ответная игра противостояния состоится в четверг, 15 августа. Победитель противостояния "Брага" – "Брондбю" сыграет за выход в групповой этап турнира с победителем пары "Спартак" – "Тун".