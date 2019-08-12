В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass. Сама девушка родом из Киева, но трагический инцидент произошел в столичной съемной квартире, где она проживала.
11 августа Рассказовой стало плохо и она потеряла сознание. Врачи приехали на вызов, но спасти девушку не смогли, сообщает "Московский комсомолец". Вероятная причина смерти — передозировка наркотиками.
Приятель диджея Александр рассказал, что днем Рассказова позвонила ему и попросила заехать. Около 16:00 мужчина приехал к девушке домой, где та находилась с подругой. Со слов Александра, обстановка в квартире позволяла понять, что там было затяжное застолье и девушки отдыхали не один день.
Приятель отметил, что Жанна была заторможена и рассказала ему, что вызвала врача из частной наркологической клиники, чтобы тот поставил ей капельницу. По словам Александра, у Рассказовой и раньше периодически возникали проблемы с наркотиками и алкоголем.
Врач приехал и поставил девушке капельницу. Через полчаса та уснула. По окончании процедуры доктор предупредил, чтобы Рассказову не оставляли одну и уехал.
Александр, по прошествии трех часов, стал беспокоиться, что Жанна долго не просыпается. Он зашел в комнату и ему показалось, что Рассказова странно дышит, "как будто храпит". Приятель попытался разбудить ее. После этого девушка проснулась и самостоятельно вышла на кухню, но практически сразу стала задыхаться и потеряла сознание. Александр вызвал скорую помощь, но прибывшие медики не смогли спасти Жанну.
Также стало известно, что у Рассказовой было хроническое заболевание, в связи с которым она постоянно принимала лекарства. Об этом девушка не рассказала наркологу. По предварительной версии, несовместимость лекарств, возможно, могла вызвать остановку сердца.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Жанна Рассказова была известным в определенных кругах диджеем. Она удостаивалась звания "девушка месяца" по версии журнала Playboy.
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