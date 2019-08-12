Действия протестантов в Гонконге приравняли к терроризму

Власти Китая будут наказывать причастных к насилию протестующих в Гонконге по всей строгости закона. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан. По его словам, нападения на полицию и другие агрессивные действия демонстрантов носят признаки терроризма.

Все рейсы отменены как минимум на сутки. Работа международного аэропорта Гонконга – одного из крупнейших транспортных хабов региона – парализовали несколько тысяч антиправительственных демонстрантов. В зале прилётов уже три дня продолжается сидячий протест, в зале вылетов – пикетируют стоя.

Впрочем, виновникам транспортного коллапса в ближайшие часы, по всей видимости, придётся покинуть терминал. Правоохранительные органы готовятся взять ситуацию под контроль.

"Как вы знаете, из-за несанкционированной акции протеста все полёты отменены. Это наносит серьезный ущерб пассажирам, перевозчикам и бизнесу мегаполиса в целом. Мы призываем службы безопасности принять меры и очистить терминал от протестующих. Перед этим мы обязательно выпустим предупреждения, чтобы люди смогли мирно покинуть аэропорт", — заявил Мэттью Чён, глава администрации международного аэропорта.

Многотысячные акции протеста продолжаются и в центре города. В том числе – под землёй. Накануне сотни радикально настроенных активистов попытались заблокировать траффик. Стражей порядка слепили лазерными указками. Некоторые и вовсе набрасывались на офицеров с кулаками. Полиция вынужденно ответила силой.

"Главной целью нашей операции являются радикально настроенные протестующие. Они используют рогатки и бросают бутылки с зажигательной смесью. Эти люди представляют огромную опасность для мирного населения и служб безопасности. Полиция, в свою очередь, ведёт себя по отношению к протестующим максимально корректно", — говорит Тан Пинк-Кён, представитель полиции.

В общей сложности протесты в административном районе КНР продолжаются уже более 10 недель. Поводом для акций стал законопроект, цель которого — наладить механизм выдачи из Гонконга материковому Китаю подозреваемых в нарушении законов Поднебесной.

Требований с каждым днём становилось всё больше. А радикально настроенные группировки начали устраивать провокации. Яйца, камни, кирпичи и даже бутылки с зажигательной смесью. Зачастую манифестации заканчиваются столкновения. Но каждый раз прежде чем применить силу – службы безопасности предупреждают демонстрантов. Причем, и устно, и письменно.

"В последние дни радикально настроенные участники акций протеста в Гонконге периодически использовали опасные предметы, совершая нападения на полицию. Это серьезные преступные акты насилия, которые уже носят признаки терроризма. Они должны жестко караться в соответствии с законом", — рассказал Ян Гуан, представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

В гонконгских протестах и по факту вмешательстве во внутренние дела страны Пекин обвиняет Вашингтон. На прошлой неделе китайская пресса опубликовала информацию о встрече шефа политического отдела генконсульства США в Гонконге с представителями оппозиции. Белый Дом – разъяснений по этому поводу так и не дал.