Пирумова перевели под домашний арест

Экс-замминистра культуры Григория Пирумова отпущен под домашний арест. Ходатайство следствия о продлении ему ареста до 16 ноября 2019 года отверг Мосгорсуд. Пирумов обвиняется в создании преступного сообщества по хищениям из Эрмитажа на 450 миллионов рублей. Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 миллионов рублей по делу Пирумова.

Находящийся под следствием экс-чиновник ранее был приговорен к трем годам лишения свободы по делу реставраторов, напоминает "Интерфакс". По нему он отбывает наказание до 15 сентября. Ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении 7 августа удовлетворил Преображенский суд Москвы.

По делу реставраторов Пирумов обвинялся в хищении на 100 миллионов рублей при выполнении работ в Новодевичьем монастыре в Москве, калужском Музее космонавтики и на ряде других объектов культуры. В октябре 2017 суд назначил полтора года колонии и тут же отпустил, поскольку был зачтен срок пребывания в СИЗО.

Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, хотя Пирумов полностью возместил нанесенный ущерб. Срок наказания был увеличен вдвое.