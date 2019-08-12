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Дело псевдореставраторов Минкульта 16 минут назад

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12 августа 201915:44

Пирумова перевели под домашний арест

Экс-замминистра культуры Григория Пирумова отпущен под домашний арест. Ходатайство следствия о продлении ему ареста до 16 ноября 2019 года отверг Мосгорсуд. Пирумов обвиняется в создании преступного сообщества по хищениям из Эрмитажа на 450 миллионов рублей. Эрмитаж заявил иск о компенсации более 856 миллионов рублей по делу Пирумова.

Находящийся под следствием экс-чиновник ранее был приговорен к трем годам лишения свободы по делу реставраторов, напоминает "Интерфакс". По нему он отбывает наказание до 15 сентября. Ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении 7 августа удовлетворил Преображенский суд Москвы.

По делу реставраторов Пирумов обвинялся в хищении на 100 миллионов рублей при выполнении работ в Новодевичьем монастыре в Москве, калужском Музее космонавтики и на ряде других объектов культуры. В октябре 2017 суд назначил полтора года колонии и тут же отпустил, поскольку был зачтен срок пребывания в СИЗО.

Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, хотя Пирумов полностью возместил нанесенный ущерб. Срок наказания был увеличен вдвое.

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