Камера сняла последние секунды жизни самарского водителя

Житель Самары погиб в страшном столкновении с легковушкой, его машина превратилась в груду металлолома. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла в четыре часа утра 11 августа между поселками Кротовка и Георгиевка в Кинель-Черкасском районе области. На кадрах видно, как старенькая Audi на высокой скорости выезжает на встречную полосу и врезается в Kia Rio. Удар был такой силы, что "немец" фактически остался без половины кузова, 24-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

Находившийся за рулем Kia 34-летний мужчина смог самостоятельно выбраться из салона, позже его госпитализировали с многочисленными травмами.

О причинах аварии остается только догадываться, не исключено, что направлявшийся в Бугуруслан молодой человек уснул за рулем.