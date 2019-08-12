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Аварии и ДТП 28 минут назад

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12 августа 201915:34

Камера сняла последние секунды жизни самарского водителя

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Житель Самары погиб в страшном столкновении с легковушкой, его машина превратилась в груду металлолома. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

 

Авария произошла в четыре часа утра 11 августа между поселками Кротовка и Георгиевка в Кинель-Черкасском районе области. На кадрах видно, как старенькая Audi на высокой скорости выезжает на встречную полосу и врезается в Kia Rio. Удар был такой силы, что "немец" фактически остался без половины кузова, 24-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

Находившийся за рулем Kia 34-летний мужчина смог самостоятельно выбраться из салона, позже его госпитализировали с многочисленными травмами.

О причинах аварии остается только догадываться, не исключено, что направлявшийся в Бугуруслан молодой человек уснул за рулем.

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