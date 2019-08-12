Амурские спасатели отправились в Бурятию тушить возгорания рядом с Байкалом

Амурские спасатели отправились в Бурятию тушить лесные пожары. Огнеборцы — всего 31 человек — повезли с собой все необходимое снаряжение. В Усть-Баргузинске их прибытие ожидается к вечеру 13 августа. Об этом сообщает ГТРК "Амур".

Ситуация с лесными возгораниями на территории Республики по-прежнему тяжелая. Как рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский, в первую очередь помощь специалистов Авиалесоохраны понадобится в районе озера Байкал. Там сейчас зафиксированы крупные возгорания. Всего же на территории Бурятии действует более сорока возгораний на площади не менее 95 тысяч гектаров.

Обмен специалистами между регионами во время ЧС — широко распространенная практика. По запросу спасатели всегда готовы вылететь туда, где их помощи ждут.