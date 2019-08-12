Спартаковец Бакаев попал в сферу интересов "Удинезе"

Итальянский клуб "Удинезе" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву, удачно начавшему нынешний сезон в составе красно-белых. Стало известно, что представители Италии уже давно следят за 23-летним футболистом.

Как сообщает РБК, в прошлом сезоне "Удинезе" следил также за игроком "Краснодара" Магомед-Шапи Сулеймановым. Однако "быки" решили не расставаться со своим футболистом.

Напомним, что в последних двух матчах "Спартака" Бакаев оформил по дублю. Сначала он забил два мяча в ворота швейцарского "Туна", а затем дважды огорчил "Ахмат".