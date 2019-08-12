Обвиняемый в "грубости" игумен чаще отпевал, чем крестил

После инцидента с "грубым крещением" ребенка в храме в Гатчине состоялась встреча секретаря епархии, протоиерея Владимира Глазунова, духовника Михаила Юримского и мамы мальчика, крещеного игуменом Фотием.

От лица Гатчичнской епархии и архиерея — епископа Митрофана Владимир Глазунов принес матери ребенка извинения "за такой казус".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе епархии, игумен Фотий был приглашен для служения в Мариенбургский Покровский храм Гатчины на время отпуска настоятеля храма отца Антония.

В другое время он является штатным клириком храма на гатчинском кладбище, сообщили в пресс-службе епархии.

Сам игумен Фотий, который был отстранен от служения после видео "грубого крещения" годовалого ребенка и заявления его матери в полицию, тоже прокомментировал инцидент.

В интервью "Пятому каналу" священнослужитель объяснил произошедшее тем, что родители ребенка "оказались людьми, абсолютно далекими от церковной жизни".

Кроме того, по его словам, "предварительные беседы с разъяснением смысла крещения, как оно должно совершаться, отсутствовали".

Однако игумен, по его словам, взял на себя ответственность крестить ребенка, и хотел сделать это по всем правилам, то есть троекратно погрузить малыша в воду с головой.

Священник отметил, что этот обряд редко проходит спокойно для детей, и они нередко начинают кричать и плакать, поскольку в этот момент из-за незнакомой купели с водой и человека в рясе испытывают стресс.

Мама мальчика, как сказал игумен Фотий, повела себя при этом крайне эмоционально, в итоге совершение обряда по всем правилось обернулось для священнослужителя заявлением на него в полицию.

Видео появилось в Сети и получило большой резонанс.

Мать ребенка заявила, что священник силой окунал ребенка в воду, невзирая на его крики, а после обряда у него якобы остались ссадины и ушибы, а также появилась паническая боязнь воды.

В результате действия отца Фотия будет проверять полиция, а пока Гатчинская епархия заявила, что он отстранен от служения на год. Однако окончательно этот вопрос должен быть решен на встрече с участием секретаря Гатчинской епархии протоиерея Владимира Глазунова и родителей ребенка.