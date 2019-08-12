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Королевская семья Великобритании 36 минут назад
В музее мадам Тюссо "разлучили" Меган и принца Гарри
Герцога и герцогиню Сассекских посетители музея мадам Тюссо в ближайшее время не увидят вместе, поскольку руководством было принято решение разделить их. Меган Маркл установят в другом зале, чтобы подчеркнуть ее особое положение в мире шоу-бизнеса, а не королевский статус.
Восковая фигура герцогини Сассекской будет находиться в особой комнате "для вечеринок" в окружении актера Тома Харди, футболиста Дэвида Бэкхема, а также индийской актрисы Приянки Чопры.
Принц Гарри будет размещен рядом с остальными восковыми членами семьи, сообщает The Sun. Как отметил генеральный директор музея Стив Дэвис, руководство экспозиции всегда прислушивается к тому, что люди говорят о любимых звездах. По его словам, они хотят отразить независимый от монаршего дома статус знаменитости Меган Маркл. Также гендиректор музея мадам Тюссо рассказал, что подобная разлука для герцога и герцогини не навсегда, это лишь возможность позволить Маркл на некоторое время побыть в кругу близких ей знаменитостей.
В музее восковых фигур принц Гарри и Меган Маркл выглядят так же, как и в день их официальной помолвки. Младший сын принца Уэльского облачен в классический синий костюм, а его супруга — в платье-футляр темно-зеленого цвета.
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