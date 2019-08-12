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12 августа 201916:48

Форвард "Зенита" Джорджевич перешел в "Локомотив"

Global Look Press

Пресс-служба московского "Локомотива" сообщила о переходе из санкт-петербургского "Зенита" в стан "железнодорожников" форварда Луки Джорджевича. Уже известно, что 25-летний черногорский футболист будет выступать под 22-м номером. Условия сделки не разглашаются.

"Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как "Локомотив". Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил", – цитирует нападающего официальный сайт красно-зеленых.

Напомним, что Джорджевич перешел в "Зенит" из черногорского "Могрена" в 2012 году. В составе сине-бело-голубых он стал обладателем Суперкубка России (2016 год). С 2017 по 2019 год черногорец выступал на правах аренды за тульский "Арсенал".

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