Авария на Рижском шоссе: водитель фуры дает показания

В отношении водителя фуры, который спровоцировал крупное ДТП в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. Он задержан и сейчас дает показания следователям.

Авария произошла накануне вечером на трассе М9 недалеко от границы с Тверской областью. Водитель фуры врезался во внедорожник "Тойота", который следовал в попутном направлении. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с микроавтобусом.

В результате ДТП погибла семья из пяти человек — все они находились в "Тойоте". Еще семеро госпитализированы, в их числе двое детей.