Огненная авария на МКАДе: компания Tesla начала проверку

Получила продолжение история с расследованием огненной аварии на МКАДе: компания Tesla начала внутреннюю проверку. Сотрудники столичного филиала уже передали всю информацию в европейский офис.

Авария произошло в субботу на 40-м километре Московской кольцевой автодороги. Водитель "Теслы" ехал на скорости 100 километров в час, используя режим автопилота, и в какой-то момент отвлекся от дороги. В итоге он врезался в эвакуатор.

От удара электрокар загорелся. Водитель и два его ребенка, также находившиеся в салоне, успели выбраться из салона.