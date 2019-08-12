Роскошная яхта "угольного барона" протаранила причал в Австралии

Принадлежащая австралийскому "угольному барон" роскошная яхта протаранила причал в Кэрнсе, сообщает News.com.au. Посетители плавучего ресторана сняли на видео прибытие дорогостоящего плавсредства.

Инцидент произошел вечером в минувшую субботу, 20 августа.

"Было страшно, люди кричали и были очень напуганы. Но никто не пострадал, и это самое главное. Один из клиентов сказал, что он чувствовал себя словно на съемках фильма "Скорость 2: Контроль над круизом", — поведал сотрудник ресторана.

На кадрах видно, как яхта Moatize таранит лодки и сбивает трап, после чего утыкается носом в причал. Капитан позже сообщил, что во время поворота заклинило механизм, что и привело к столкновению.

По его словам, стоимость ремонта никому не интересна, лишь бы были целы люди.

О размерах и полученных Moatize повреждениях остается только гадать, меж тем местные СМИ указывают, что роскошная яхта принадлежит местному "угольному барону" Майклу О'Кифу.