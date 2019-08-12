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12 августа 201917:55

Систему электронных выборов вновь протестируют 21 августа

mos.ru

Жители столицы в рамках третьего тестирования системы электронного голосования, которое пройдет 21 августа, ответят на вопросы о социальной и транспортной инфраструктуре, детских центрах развития и круглосуточных сервисах Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра города.

В частности, для проверки системы жители Зеленограда (избирательный округ №1) ответят на вопрос, каких объектов не хватает в их районах. Зарегистрированные в избирательном округе №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) москвичи проголосуют за круглосуточные сервисы, а те, кто зарегистрирован в избирательном округе №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное) ответят на вопрос о центрах развития для детей и подростков.

Отмечается, что жители Зеленограда смогут обозначить, чего им не хватает в районах: отдельная ветка скоростного трамвая с пересадкой на метро, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, велосипедные и роликовые дорожки, многоуровневые парковки, зоопарк и пешеходную зону в старой части города.

Москвичи, зарегистрированные по месту жительства в избирательном круге №10, смогут определить, каких круглосуточных сервисов им не хватает: автосервисы, ветклиники, аптеки, магазины, салоны красоты, химчистки, рестораны, кинотеатры и развлекательные центры.

Горожане, зарегистрированные в избирательном округе №30, ответят на вопрос о том, каких центров развития для детей и подростков им не хватает. Проголосовать можно за фитнес-центры, музыкальные школы, секции для занятий хоккеем, фигурным катанием или спортивным ориентированием, кружки робототехники и программирования.

Тестирование системы нужно, чтобы выявить ее возможные недостатки. Кроме того, оно поможет убедиться в удобстве интерфейса.

Чтобы протестировать систему, нужно подать заявку на участие в электронных выборах с 12 по 21 августа. Горожанам, которые уже это сделали, регистрироваться повторно не нужно.

Ранее систему электронных выборов уже тестировали дважды: 11 июля студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета столицы, а 23 июля горожане решали, как следует поступить с бездомными животными в Москве. Во втором голосовании приняли участие 3377 человек. Проверка прошла успешно, система работала без функциональных сбоев.

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