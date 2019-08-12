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12 августа 201917:58

"Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу

Нашумевшим стало убийство 24-летней девушки-блогера Екатерины Семочкиной, тело которой нашли в чемодане, приготовленном ею для поездки в Амстердам, чтобы отметить там свой день рождения. В убийстве девушки сознался 33-летний Максим Гареев. Он рассказал, как мучительно и долго лишал жизни свою жертву, которую он знал как девушку, оказывающую интимные услуги за деньги. В "Прямом эфире" поговорили о деталях расследования и узнали новые, неожиданные повороты в громком трагическом инциденте.

Екатерина была успешной интернет-моделью. Почти каждый день она меняла страны, посещала дорогие бутики и рестораны, а за ее роскошной жизнью с завистью наблюдали сотни тысяч подписчиков. Семья девушки лишь после ее смерти узнала, чем на самом деле занималась красавица-дочь и какую двойную жизнь она вела.

Леди Кошечка, Дана, Эля Малиновская, Екатерина Карагланова, Оля Браженкова, Эля-Олененок, Лиза Назареннко – такими псевдонимами в Интернете Екатерина привлекала богатых клиентов.

Из следственного изолятора, где сейчас находится обвиняемый в убийстве, в студию приехал адвокат Максима Гареева Камандар Караев. По его словам, его клиент осознает вину и ждет суда. Адвокат рассказал, зачем убийца вернулся на место преступления через два дня после его совершения. Якобы он хотел увезти труп туда, где живет — в подмосковные Котельники, чтобы выбросить тело в колодец или речку. Гареев надеялся, что такие маневры помогут запутать следы к раскрытию преступления.

На следственном эксперименте Гареев в деталях описал, как совершил убийство. По его словам, он не выдержал многочисленных насмешек девушки над его бедностью, внешностью и мужскими достоинствами. Последней каплей стал отказ Екатерины угостить Максима чашкой кофе, поскольку на него она не хотела "тратить капсулу".

Сосед убитой Николай Лорд стал свидетелем следственного эксперимента. По его мнению, у Гареева был "безумный взгляд". В то же время он отметил, что сама Екатерина казалась ему скромной, вела себя и одевалась не вызывающе.

Учащаяся того же медицинского вуза Марина Никитина, студенткой которого являлась Екатерина, также запомнила пострадавшую прилежной студенткой. Но специальный корреспондент "Комсомольской правды" нашел на просторах интернета анкету девушки, которую та разместила на сайте знакомств. В них "прилежная ученица" рассуждает о дорогих мужчинах, от которых пахнет сексом. Также Екатерина утверждала в своих личных записях, что чем старше представитель мужского пола, тем лучше.

Родители Гареева отстранились от ситуации. Мать обвиняемого написала от руки "положительную" характеристику, в которой объясняет поступок сына тем, что у него все пошло не так после нескольких ограблений девушками. Отец, в свою очередь, утверждает, что уже пять лет не видел сына, а год и вовсе не общался с ним. Мужчина утверждает, что Максим был "очень горячим, агрессивным", но при этом он не понимает, как тот мог совершить такой поступок.

Сотрудники челябинской школы, в которой учился Гареев, находятся в растерянности после случившегося. По словам репетитора Ларисы Гневашевой, родители Максима много внимания уделяли детям, были идеальной парой, а сам он был мальчиком нежным и романтичным. Также педагог отметила, что если Екатерина получила оплату за свой "труд", то она не имела права говорить гадости клиенту, поскольку "если ты проститутка и тебе заплатили, ты выполняешь и молчишь".

Телеведущая Дана Борисова в студии "Прямого эфира" выразила чувство сожаления в адрес Максима Гареева. Она также осудила покойную: "Это как надо любить деньги, чтобы при состоятельном любовнике за десять тысяч в час принимать явно неадекватных клиентов?".

Из странностей в Максиме также отмечают его трепетную заботу о своей внешности. Гареев в зале суда закрывал лицо от камер журналистов, потому что плохо выглядел. При этом 33-летний мужчина попросил прощения у родителей Екатерины и заявил, что если бы мог, то отдал бы свою жизнь ради воскрешения убитой.

Подруга семьи пострадавшей, психиатр Ольга Голубинская считает, что очевидная отстраненность и холодность Максима даже при описании совершения преступления говорит либо о сильном эмоционально-волевом дефекте его личности, либо о том, что убийство совершил не он. Специалист отмечает, что необходимо проведение психиатрической экспертизы обвиняемого.

"Прямой эфир" связался по телефону с еще одной леди, которая оказывала интим-услуги Максиму. Анжелика утверждает, что насмешки Кати над мужским достоинством Гареева были вполне обоснованы. При этом профессионалка на интимном поприще отмечает, что не наблюдала у Максима склонности к насилию и считает, что Екатерину убил кто-то другой, а ныне обвиняемого заставили взять вину на себя, угрожая.

За что Екатерина год назад благодарила в Интернете своего будущего убийцу? Почему закончившая с отличием медицинский институт и поступившая в ординатуру девушка фактически занималась проституцией? Неужели жестокое убийство совершил мужчина с четырьмя высшими образованиями, в том числе полученным в Лондоне? И, самое главное, кто тот самый 52-летний бизнесмен Сергей, которого убитая тщательно скрывала от посторонних глаз и именно с ним путешествовала по миру? Об этом и многом другом в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

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