Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу

Баскетболист подмосковных "Химок" Алексей Швед не сможет помочь сборной России на Кубке мира-2019, который стартует 31 августа в Китае. Российский спортсмен не успел восстановиться после травмы голеностопа, полученной им в финале Единой лиги ВТБ.

Как стало известно "Спорт-экспресс", врачи запретили Шведу тренироваться со сборной России. Ранее сообщалось, что баскетболист в скором времени присоединится к национальной команде для подготовки к турниру.

Помимо Шведа сборной России из-за различных повреждений не смогут помочь Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов, Иван Ухов и Артем Клименко.