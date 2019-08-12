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12 августа 201919:14

Хлопок газа на юге Москвы: вылетели стекла, обрушилась стена

Пострадавших в результате хлопка газовоздушной смеси, который произошел в пятиэтажном доме на юго-западе Москвы, нет.

После случившегося подъезд самостоятельно покинули двенадцать человек. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России, визуально под завалами пострадавших нет.

Газоснабжение дома на улице Нагорной не нарушено, утечки газа нет.

В префектуре отметили, что проведена эвакуация двух подъездов. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, возгорание не превысило одного квадратного метра.

Ранее сообщалось, что на втором этаже жилого дома на юге Москвы произошел взрыв газа без последующего горения. Тогда появилась информация, что пострадал как минимум один человек. В результате хлопка обрушилась стена, а также вылетели стекла.

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