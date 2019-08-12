Коутиньо может продолжить карьеру в "Баварии"

Полузащитник испанской "Барселоны" Филиппе Коутиньо в ближайшее время может перебраться в чемпионат Германии. В настоящий момент мюнхенская "Бавария" ведет переговоры с руководством сине-гранатовых о приобретении 27-летнего бразильского футболиста.

Как сообщает Diario Sport, речь идет о двухгодичной аренде с дальнейшим правом выкупа контракта Коутиньо. Сам игрок не исключает возможности перехода в немецкий клуб.

Напомним, что Коутиньо перешел в "Барселону" из "Ливерпуля" в 2018 году за 145 миллионов евро. В прошлом сезоне бразильский полузащитник провел 54 игры во всех турнирах, забив в них 11 мячей.