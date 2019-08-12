В России стартует большой танцевальный конкурс под руководством Илзе Лиепа

Благотворительный фонд "Илзе Лиепа" начинает прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе в рамках национальной премии детского и юношеского танца "Весна священная" при поддержке Фонда президентских грантов.

Конкурс "Весна священная" — это культурно-просветительский и образовательный проект, который опирается на богатые традиции балетной династии Лиепа и направлен на поиск и поддержку одаренной танцующей молодежи. Среди основных задач проекта – вовлечение большого количества детей в танцевальное искусство, поиск талантов, участие в судьбе одаренных и трудоспособных детей, нуждающихся в помощи и профессиональной поддержке.

"Представьте себе, это огромное танцевальное пространство нашей страны. Это десятки тысяч ребят, которые опосредованно попадают в поле нашего зрения через региональные фестивали и конкурсы. Но мы очень захотели придумать механизм, чтобы на эту танцевальную среду воздействовать. Потому что это любительская танцевальная среда, и она абсолютно связана и пересекается с профессиональной. Именно на этих точках соприкосновения возможно живое возрождение искусства, которое является нашим национальным достоянием, которому я и моя семья отдали большую часть своей жизни, — рассказывает руководитель проекта Илзе Лиепа.

Также в рамках проекта организаторы уделят особое внимание повышению квалификации руководителей коллективов, педагогов и хореографов, работающих в сфере детского и юношеского танцевального творчества.

Всероссийский конкурс в рамках национальной премии "Весна освященная" пройдет в три этапа: заочный региональный этап, очный региональный этап и итоговый конкурс в Москве. Заочный этап всероссийского конкурса состоится во всех округах Российской Федерации с 20 сентября 2019 года по 31 октября 2019 года. Среди номинаций премии: классический танец, неоклассика, народный танец, народная стилизация, современный танец, малые формы (соло, дуэт, трио).

Для участия в конкурсе необходимо представить в адрес оргкомитета в срок до 20 сентября 2019 года заявку и видеозапись танцевального номера.

Заявки на конкурс принимаются на электронную почту оргкомитета: vesnakonkurs@mail.ru с обязательным указанием в теме письма наименования федерального округа и ближайшего города, в котором организован центр работы региональных экспертов.

Информация о сроках реализации этапов Всероссийского конкурса в рамках национальной премии "Весна священная" будет доступна на официальном сайте БФ "Илзе Лиепа", страницах фонда в социальных сетях.