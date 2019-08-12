Русофобия как попытка избавиться от долгов: "Рустави-2" выставлен на продажу
Новые владельцы грузинского телеканала "Рустави-2" выставляют его на продажу. Причиной называют огромные долги, накопленные прежним руководством. Бывшего директора Нику Гварамия обвиняют в том, что он сознательно банкротил телекомпанию. С "Рустави-2" в последнее время связано немало скандалов и судебных разбирательств.
"Кибар Халваши продает "Рустави-2". Сообщил сегодня владелец 100 процентов акций телекомпании".
В эфире "Рустави-2" теперь только и разговоров, что о продаже. Рупор "революции роз" и главный антироссийский телеканал должен уйти с молотка уже через неделю. Это решение принял новый владелец. Никакой политики – только бизнес.
"Я с самого начала предполагал, что бывший генеральный директор компании рассматривал "Рустави-2" только как инструмент политической борьбы и недобросовестно управлял компанией. Также выяснилось то, что он практически ограбил ее", — заявил Халваши.
Причина такого решение – финансовое состояние медиа-ресурса. По словам новых владельцев, долгов накопилось аж на 24 миллиона долларов. Компания должна и грузинским коммунальщикам, и американским компаниям. Генпрокуратура обвинила бывшего директора в злоупотреблениях.
"Все это дает нам основания подозревать, что компания банкротилась годами. Мы обязательно обратимся в суд за ущербом. Мы обязательно это сделаем", — сообщил Паата Салия, генеральный директор телеканала "Рустави-2".
"Всё это так называемые висячие долги, которые представляют собой мертвые кредиты. Я даже не обратил внимания, мне передали умирающую компанию, и она просуществовала годами", — возразил Ника Гварамия, бывший генеральный директор телекомпании "Рустави-2".
Месяц назад "Рустави-2" стал причиной громкого дипломатического скандала. В его эфире один из ведущих Георгий Габуния грубо оскорбил российские власти. Журналиста тогда даже отстранили, а у здания собрались возмущенные его словами грузины.
Эксперты уверены, бывшее руководство таким образом пыталось решить экономические проблемы.
"Он экономически невыгоден. Его мало кто смотрит. То, что они пытались на теме с российским лидером хайпануть и пробить дно, говорит о том, что они хотели обратить на себя внимание. Но сделали только себе хуже", — считает Фархад Ибрагимов, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай".
Наказывать Грузию за длинный язык журналиста в России тогда не стали. Однако, врагов сотрудники "Рустави-2" успели нажить и внутри страны. С политическими конкурентами бывшего покровителя телеканала Михаила Саакашвили здесь не церемонились.
"Телекомпания зарабатывала запрещенными методами, которые сегодня просто не пройдут. На скандальных фейках, на русофобии. На подрывной антигосударственной пропаганде. Она популяризировала ЛГБТ-ценности. Это настолько надоело народу, что сегодня здесь просто ликование в Грузии", — говорит Арно Хидирбегашвили, главный редактор агентства "Гузининформ".
Новый владелец готов вести переговоры с любым, кто готов купить телекомпанию. Единственный с кем не будет говорить Кибар Халваши – это Михаил Саакашвили. Найдутся ли желающие приобрести "лежалый товар" с подпорченной репутацией – пока вопрос.
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