Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выбыл из строя на несколько недель

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что вратарь команды Алиссон не сможет помочь "красным" в ближайшее время. Из-за травмы голени бразилец пропустит несколько недель.

"Сейчас нельзя делать точный прогноз, когда Алиссон вернется. Он точно не примет участия в Суперкубке УЕФА в среду. Ему понадобится несколько недель, чтобы восстановиться", – приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

Напомним, что бразилец получил травму в первом туре чемпионата Англии против "Норвича", в котором "красные" добились победы со счетом 4:1.