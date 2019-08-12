Страшный тайфун в Китае: десятки погибших и неизвестное число пропавших

В Китае в зоне бедствия оказались более пяти миллионов человек. Тайфун "Лекима", обрушившийся на страну, принес с собой проливные дожди. Из-за наводнения на востоке КНР парализовано движение. Потоки воды снесли более трех тысяч зданий. Счет погибших идет на десятки. Как Китай переживает удар?

За каждым шагом "Лекимы" Китай следит в прямом эфире — что будет следующим на его пути? Разрушительный супертайфун, который проносится со скоростью пятьдесят метров в секунду, уже унес жизни более сорока человек, но сколько еще числятся пропавшими без вести... Оползни накрыли целые деревни в шести восточных провинциях. Больше всего не повезло Чжэцзяну.

"Вместе со спасателями мы пытаемся расчистить участок в надежде найти хоть кого-то из тех, кто пропал. Прочесываем шаг за шагом, чтобы ничего не пропустить", — прокомментировал ситуацию офицер военной полиции Китая Йе Фенг.

В зоне бедствия оказались почти шесть миллионов человек. Их эвакуируют спасатели и полицейские, волонтеры на руках выносят стариков.

"Тут глубина — метра четыре или даже пять. Я с четырех утра езжу по домам, уже человек сто точно спас", — рассказывает спасатель.

Из-за случившегося многим теперь просто негде жить. Вышедшая из берегов Михэ и Даньхэ большая вода напрочь смыла три с половиной тысячи домов, поврежденных — в десять раз больше. Восстанавливать их начнут не скоро — нужно еще добраться.

Почти все дороги в центре города затоплены. У пешеходов вообще нет шансов пройти там.

На всякий случай власти перекрыли несколько железнодорожных линий. Авиакомпании прервали полеты — слишком тревожные прогнозы давали синоптики, в том числе и для двадцатимиллионного Шанхая, где к встрече "Лекимы" начали готовиться заранее и вроде бы все обошлось.

Шанхайский аэропорт Хунцяо приходит в себя после коллапса и наконец принимает самолеты. До этого табло было сплошь красным. Только в этом аэропорту из-за сильного дождя и ветра отменили или задержали несколько сотен рейсов. Всего по Китаю более двух тысяч отмененных рейсов.

Предварительный ущерб китайские власти оценивают в три с половиной миллиарда долларов. Но "Лекима", хоть и ослабела до уровня тропического шторма, все еще продолжает движение на северо-восток.