Тема:

Паводок 4 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
12 августа 201920:34 Александр Балицкий

Страшный тайфун в Китае: десятки погибших и неизвестное число пропавших

Страшный тайфун в Китае: десятки погибших и неизвестное число пропавших

В Китае в зоне бедствия оказались более пяти миллионов человек. Тайфун "Лекима", обрушившийся на страну, принес с собой проливные дожди. Из-за наводнения на востоке КНР парализовано движение. Потоки воды снесли более трех тысяч зданий. Счет погибших идет на десятки. Как Китай переживает удар?

За каждым шагом "Лекимы" Китай следит в прямом эфире — что будет следующим на его пути? Разрушительный супертайфун, который проносится со скоростью пятьдесят метров в секунду, уже унес жизни более сорока человек, но сколько еще числятся пропавшими без вести... Оползни накрыли целые деревни в шести восточных провинциях. Больше всего не повезло Чжэцзяну.

"Вместе со спасателями мы пытаемся расчистить участок в надежде найти хоть кого-то из тех, кто пропал. Прочесываем шаг за шагом, чтобы ничего не пропустить", — прокомментировал ситуацию офицер военной полиции Китая Йе Фенг.

В зоне бедствия оказались почти шесть миллионов человек. Их эвакуируют спасатели и полицейские, волонтеры на руках выносят стариков.

"Тут глубина — метра четыре или даже пять. Я с четырех утра езжу по домам, уже человек сто точно спас", — рассказывает спасатель.

Из-за случившегося многим теперь просто негде жить. Вышедшая из берегов Михэ и Даньхэ большая вода напрочь смыла три с половиной тысячи домов, поврежденных — в десять раз больше. Восстанавливать их начнут не скоро — нужно еще добраться.

Почти все дороги в центре города затоплены. У пешеходов вообще нет шансов пройти там. 

На всякий случай власти перекрыли несколько железнодорожных линий. Авиакомпании прервали полеты — слишком тревожные прогнозы давали синоптики, в том числе и для двадцатимиллионного Шанхая, где к встрече "Лекимы" начали готовиться заранее и вроде бы все обошлось.

Шанхайский аэропорт Хунцяо приходит в себя после коллапса и наконец принимает самолеты. До этого табло было сплошь красным. Только в этом аэропорту из-за сильного дождя и ветра отменили или задержали несколько сотен рейсов. Всего по Китаю более двух тысяч отмененных рейсов.

Предварительный ущерб китайские власти оценивают в три с половиной миллиарда долларов. Но "Лекима", хоть и ослабела до уровня тропического шторма, все еще продолжает движение на северо-восток.

Ранее по теме

Сейчас

18:03

В жилом доме на юге Москвы взорвался газ

17:51

Московский главк проведет проверку информации об избиении оппозиционерки полицейским

16:19

Авиакомпания "Победа" подверглась DDos-атаке

16:06

Гатчинский священник ответил на обвинения

15:26

Пирумова перевели под домашний арест

15:06

Атомщики, погибшие на полигоне под Архангельском, представлены к наградам

14:20

В аэропорту Платов задержали двух авиадебоширов из Москвы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ЧП в Архангельской области: погибшие и пострадавшие ученые награждены орденами Мужества

ЧП в Архангельской области: погибшие и пострадавшие ученые награждены орденами Мужества

1 час назад
Хлопок газа на юге Москвы: вылетели стекла, обрушилась стена

Хлопок газа на юге Москвы: вылетели стекла, обрушилась стена

1 час назад
Джонсон рассказал Трампу про "страшный" Brexit

Джонсон рассказал Трампу про "страшный" Brexit

36 минут назад
Русофобия как попытка избавиться от долгов: "Рустави-2" выставлен на продажу

Русофобия как попытка избавиться от долгов: "Рустави-2" выставлен на продажу

26 минут назад
Правоохранители готовятся взять под контроль ситуацию в аэропорту Гонконга

Правоохранители готовятся взять под контроль ситуацию в аэропорту Гонконга

40 минут назад
"Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу

"Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу

2 часа назад
На Луне могут быть живые животные

На Луне могут быть живые животные

3 часа назад
В центре Амьена в земле образовался провал глубиной 5 метров

В центре Амьена в земле образовался провал глубиной 5 метров

48 минут назад
Светлану Дружинину перед свадьбой "пробивали" разведчики-нелегалы

Светлану Дружинину перед свадьбой "пробивали" разведчики-нелегалы

5 часов назад
В музее мадам Тюссо "разлучили" Меган и принца Гарри

В музее мадам Тюссо "разлучили" Меган и принца Гарри

3 часа назад
Остроумова рассказала о состоянии Гафта

Остроумова рассказала о состоянии Гафта

6 часов назад
"Купим весь комплект": глава Туркменистана заказал всю линейку автомобилей Aurus

"Купим весь комплект": глава Туркменистана заказал всю линейку автомобилей Aurus

4 часа назад
Меньше пирамиды, дальше Луны: астроном рассказал о приближающемся астероиде

Меньше пирамиды, дальше Луны: астроном рассказал о приближающемся астероиде

9 часов назад
Шюррле, братцы, Шюррле. Назаров спел о победе "Спартака" над "Ахматом"

Шюррле, братцы, Шюррле. Назаров спел о победе "Спартака" над "Ахматом"

9 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

11 часов назад
Московский главк проведет проверку информации об избиении оппозиционерки полицейским

Московский главк проведет проверку информации об избиении оппозиционерки полицейским

1 час назад
Огненная авария на МКАДе: компания Tesla начала проверку

Огненная авария на МКАДе: компания Tesla начала проверку

3 часа назад
Роскошная яхта "угольного барона" протаранила причал в Австралии

Роскошная яхта "угольного барона" протаранила причал в Австралии

3 часа назад
Старт продаж Geely Atlas с "Яндексом" и "Алисой": названы цены

Старт продаж Geely Atlas с "Яндексом" и "Алисой": названы цены

3 часа назад
Обвиняемый в "грубости" игумен чаще отпевал, чем крестил

Обвиняемый в "грубости" игумен чаще отпевал, чем крестил

3 часа назад
За месяц российские туристы "обнесли" Грузию на 60 миллионов

За месяц российские туристы "обнесли" Грузию на 60 миллионов

3 часа назад
Во время крупной распродажи билетов "Победа" подверглась DDos-атаке

Во время крупной распродажи билетов "Победа" подверглась DDos-атаке

4 часа назад
Пирумова перевели под домашний арест

Пирумова перевели под домашний арест

4 часа назад
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

4 часа назад
Камера сняла последние секунды жизни самарского водителя

Камера сняла последние секунды жизни самарского водителя

5 часов назад
Всего одна добавка к обычной еде повышает либидо и потенцию

Всего одна добавка к обычной еде повышает либидо и потенцию

5 часов назад
Лучше всех на итальянском спели россиянки и украинка

Лучше всех на итальянском спели россиянки и украинка

5 часов назад
Россияне назвали самые грибные места страны

Россияне назвали самые грибные места страны

5 часов назад
Филиппо-Киркорово vs 1533-й километр: в Пермском крае назовут безымянные платформы

Филиппо-Киркорово vs 1533-й километр: в Пермском крае назовут безымянные платформы

6 часов назад
Порошенко готов к допросу на полиграфе в прямом эфире

Порошенко готов к допросу на полиграфе в прямом эфире

6 часов назад
Каменный приют: в Эфиопии найдено древнейшее пристанище людей, поселившихся в горах

Каменный приют: в Эфиопии найдено древнейшее пристанище людей, поселившихся в горах

6 часов назад
МВД отмечает большое число ДТП с участием каршеринговых автомобилей

МВД отмечает большое число ДТП с участием каршеринговых автомобилей

6 часов назад
Хочу стать межгендерным чемпионом. Генри Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

Хочу стать межгендерным чемпионом. Генри Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

6 часов назад
Новый Volkswagen Jetta: известны сроки выхода в России

Новый Volkswagen Jetta: известны сроки выхода в России

7 часов назад
Автору "Игры престолов" фанаты из Якутии отправили "народный Оскар"

Автору "Игры престолов" фанаты из Якутии отправили "народный Оскар"

7 часов назад
Астрофизики из России получили медаль Дирака за исследования новорождённой Вселенной

Астрофизики из России получили медаль Дирака за исследования новорождённой Вселенной

8 часов назад
Жители Барселоны просят туристов не рассказывать никому о городе

Жители Барселоны просят туристов не рассказывать никому о городе

9 часов назад
Принцессам Disney стерли весь макияж

Принцессам Disney стерли весь макияж

9 часов назад
Стало известно, что делает с мозгом хронический стресс

Стало известно, что делает с мозгом хронический стресс

9 часов назад
Украинцы бегут с Украины, предчувствуя экономический крах

Украинцы бегут с Украины, предчувствуя экономический крах

9 часов назад
Сделать ремонт или построить дом: найдено средство борьбы с кризисом среднего возраста

Сделать ремонт или построить дом: найдено средство борьбы с кризисом среднего возраста

10 часов назад
Дорогие квадраты: в каких странах сильнее всего дорожает недвижимость

Дорогие квадраты: в каких странах сильнее всего дорожает недвижимость

10 часов назад
Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google

Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google

10 часов назад
КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря

КНДР выпустила две ракеты в сторону Японского моря

11 часов назад
Специалисты выяснили, сколько чашек кофе в день могут довести до мигрени

Специалисты выяснили, сколько чашек кофе в день могут довести до мигрени

11 часов назад