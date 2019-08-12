Награждены посмертно: с героями-ядерщиками простились в их родном Сарове

Сотрудники Российского федерального ядерного центра, погибшие и пострадавшие при взрыве на полигоне в Архангельской области, награждены орденами Мужества. Пятеро удостоены награды посмертно. ЧП произошло в минувший четверг при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. А сегодня с погибшими простились в их родном Сарове. В городе объявлен двухдневный траур.

Город ядерщиков прощается со своими земляками. Центральная площадь Сарова у входа во Дворец культуры заполнена горожанами, пришедшими на траурный митинг. Здесь же руководство Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, губернатор Нижегородской области, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Страшная трагедия пришла в наш дом, в наш большой дом — в Росатом, — в Саров, и в дом каждого из пяти наших товарищей, с которыми мы прощались сегодня. Это действительно была элита ядерного оружейного комплекса, испытатели, самые мастеровитые, самые отважные, самые ответственные люди", — говорит глава Росатома.

Пятеро специалистов Российского ядерного центра погибли 8 августа в результате аварии во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. Они боролись до последнего. Во время испытаний ракеты на морской платформе после завершения тестов произошло возгорание топлива с последующей детонацией.



Алексей Вьюшин — ему было 43 года — разрабатывал специальную аппаратуру и программное обеспечение, работал в ядерном центре больше 20 лет. Евгений Коратаев — ведущий инженер-электронщик. Вячеславу Липшеву было 40, он отвечал за измерения и готовил технику к испытаниям. Вся карьера инженера Сергея Пичугина была связана с ядерным центром. Самым опытным был Владислав Яновский: его стаж — 47 лет.

"Они принимали на себя двойную ответственность: помимо разработки уникальных технологий, уникальных изделий они брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, в которых, к сожалению, сколько ни просчитывай заранее, сколько ни готовься, исключить риск на 100 процентов невозможно никогда. Они как профессионалы это прекрасно знали, но брали на себя этот риск, понимая, что лучше них это не сделает никто", — говорит первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В связи с катастрофой в Сарове объявлен двухдневный траур. Все пятеро представлены к государственным наградам — посмертно. Еще трое специалистов ядерного центра в ходе тех испытаний получили ранения. Они пока еще остаются в больнице.