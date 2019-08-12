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12 августа 201920:43 Анастасия Попова

Экс-глава контрразведки Франции признался в сделке с террористами, которая подарила им свободу

Экс-глава контрразведки Франции признался в сделке с террористами, которая подарила им свободу

Скандал государственного масштаба — так во Франции назвали признание бывшего главы контрразведки страны. Он решил рассказать о том, как его ведомство договаривалось с террористами. Пообещав не совершать нападения на французской земле, экстремисты смогли уйти от ответственности.

Сейчас ему уже 83 года и он может позволить себе говорить открыто. Бывший начальник французской контразведки Ив Бонне признался, что не только знал, кто стоял за нападением на кошерный ресторан в Париже в 82-м году, но и заключил с террористами пакт о ненападении.

"Тогда был очень напряженный период. Несколько террористических организаций одновременно действовали во Франции. Нашей задачей было сделать так, чтобы прекратить их атаки на французской земле", — рассказал бывший руководитель (1982-1985) главного управления безопасности МВД Франции Ив Бонне.

Что было до подполковника — Бонне не волновало — это задача следователей. Что было после, говорит, тоже не в его компетенции — задачу оградить французов он выполнил. После, уже в 85-м, эта же группировка расстреливала людей в Италии и Австрии — в международных аэропортах Рима и Вены погибли двадцать человек.

"Это очень большой скандал — то заявление, которое сделал бывший глава французской контрразведки. Ни одно демократическое государство до сегодняшнего дня еще не объявляло о заключении подобных сделок с террористическими организациями. Демократические страны не должны предоставлять террористам такую свободу действий", — заявил бывший глава общей службы безопасности Израиля "Шабак" Яаков Пери.

9 августа 82-года террористы бросили гранату в парижский ресторан Гольденберг, потом стали стрелять из автоматов по посетителям, шестерых убили, 35 человек ранены. Нападавшие скрылись до прихода полиции. 

Ресторан давно закрыт, хозяин умер несколько лет назад, о тех событиях говорит лишь мемориальная табличка. Но память в сердцах жива. Родственники погибших до сих пор ждут, что виновные будут наказаны. Признание главы французской контразведки они назвали государственным скандалом.

Свое устное соглашение с палестинской группировкой Абу Нидаля, на счету которой больше трехсот погибших в двадцати странах, Бонне считает оправданным. При этом Елисейский дворец, а значит и президент, были в курсе сделки.

Местный раввин Леви каждый день, проходя мимо здания, где был ресторан, вспоминает весь ужас того дня:

"Я помню выстрелы. Когда я прибежал, тут уже были машины скорой помощи, была паника. Соглашение с террористами? Нет. Их надо судить". 

Имена преступников назвали лишь четыре года назад и даже выдали международные ордеры на их арест, но они продолжают жить в Норвегии, Иордании и Палестине. Родственники и адвокаты теперь требуют от Макрона рассекретить все документы о том, что случилось тогда, в 82-м, а заодно провести парламентское расследование, с кем еще заключались подобные договоры и сколько еще террористов свободно ходят по французской земле. 

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