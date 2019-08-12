Шуметь и не кормить: на Дальнем Востоке медведи атакуют города
В одном из заповедников на Камчатке пришлось срочно закрывать популярный туристический маршрут. На тропу неожиданно вышла целая стая медведей — не меньше семи десятков особей. И вели они себя совсем не мирно. Похожие новости в последние дни пришли из Магадана и Анадыря. Там косолапые разгуливали прямо по центральным улицам.
Съездили на рыбалку. Хотя не исключено — это Камчатка — что ездили за икрой. И сами чуть не стали обедом для молодых медведей, вышедших на дорогу.
А этот бежит по вечернему Петропавловск-Камчатскому. Говорят, что убежал к сопкам.
А этого бурого мишку рано утром полиция пытается выгнать с улиц Магадана. Возле одной из школ полиция посчитала, что медведь зашел слишком далеко.
"Стреляли, не попадали. И говорит, давай с автоматом. И тр-тр-тр", — рассказала Ада Микаэлян, сотрудница школы № 21 Магадана.
Зоологи считают, что медведи идут к людям по нескольким причинам. Природные изменения сокращают места обитания. Но основная, все-таки — сами люди.
"Вот отсюда он приходит! И пошел. Минуя собак, проходит. Вот тропа, тропинка", — говорит Олег Масленцев, фермер.
Поселок Снежный под Магаданом. Фермер боится недосчитаться коров и домашней птицы.
"Вы провоцируете зверя тем, что готовите пищу. — А как еще?! Собак надо чем-то кормить? ... — Ну надо огородить! Вы понимаете, что находитесь рядом с лесным массивом?" – поясняет фермеру Юрий Бондаренко, охотовед департамента Госохотнадзора Магаданской области.
Эта медведица живет в Калуге в центре передержки животных. Но родом Маша с Камчатки, маму-медведицу застрелили, а вышедшего к людям медвежонка подобрали-откормили и отправили на материк.
"Выходят не взрослые медведи. Выходят медвежата, "пестуны". Годовички, двухлетки, трехлетки. Убивают самок — просто потому что "хочется сходить на медведя". Медвежата остаются одни. Сиротки. Мама не успела их научить. И главная ошибка, если вышел маленький медвежонок, начинается, когда его пытаются покормить. Это делать нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах", — говорит Вероника Матюшина, руководитель центра реабилитации диких животных "Феникс".
На Камчатке богатая кормовая база. Лосось идет почти полгода. Медведь здесь самый крупный, но у него и самый чуткий нюх, лучше, чем у собаки. И он идет на запах. Белый медведь, кстати, тоже.
"Еды здесь много. Медведь, конечно, будет есть и рыбу, будет есть тюленей, которые валяются по побережью. Первое, что нужно сделать, чтобы себя обезопасить рыбакам, особенно в Тавайвааме…", — рассказал Анатолий Кочнев, старший научный сотрудник института биологических проблем Севера.
…Шуметь, но не подходить. Не звать и не кормить. Лучше ему искать пропитание в дикой природе, а не перед вашим домом.
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