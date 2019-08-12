Гнездо разврата с выездными вечеринками: что и кому мог рассказать сутенер Эпштейн
В США обсуждают загадочную смерть миллиардера Джеффри Эпштейна. Финансист, которого обвиняют в педофилии, покончил с собой в следственном изоляторе. Это предварительная версия. Однако американские СМИ отмечают — незадолго до инцидента руководство тюрьмы неожиданно сняло особое наблюдение за Эпштейном, а за несколько часов до гибели он вообще остался без присмотра. Кому выгодна смерть миллиардера и чьи секреты он уже никогда не раскроет?
На последних кадрах пока еще живого Джеффри Эпштейна видно, как самого высокопоставленного заключенного в США с побагровевшим лицом на каталке вывозят из следственного изолятора на Манхэттене, чтобы переправить в больницу. Но реаниматологам останется только констатировать смерть.
Судмедэксперты Нью-Йорка не смогли установить причину смерти, им требуется собрать больше информации. Пауза лишь множит подозрения, которых и так хватает: Эпштейна нашли повешенным в 6:30 утра; видеонаблюдения в камере не было; соседа за сутки до этого переселили в другую камеру. Кроме того, н адзиратели работали сверхурочно и, вопреки правилам, не совершали обходы каждые полчаса.
"Неприемлемо, что за Эпштейном не наблюдали 24 часа в сутки, тем более, что ранее он уже пытался совершить самоубийство. Нам нужно понять, нет ли здесь криминального следа", — заявил бывший спецагент ФБР Чэд Дженкинс
Есть версия, что Эпштейна могли и избить за былые грехи. Так или иначе скандальный финансист незадолго до смерти всерьез опасался, что с ним могут расправиться.
Он и правда слишком много знал. Эпштейн создал целую структуру, которая вовлекала несовершеннолетних в занятия проституцией.
Из документов, которые, по еще одному странному совпадению, были опубликованы как раз в день смерти Эпштейна, следует, что финансист, по сути, был кем-то вроде очень дорогого сутенера. В списке знакомых и клиентов у него значились два бывших губернатора демократа — Митчелл и Ричардсон, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret Лесли Векслер и даже члены британской королевской семьи.
Гнездом разврата в Нью-Йорке был особняк Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде, площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Его цена — 77 миллионов долларов. Выездные вечеринки проводили на острове Малый Сент-Джеймс в Карибском море. Летали туда на частном Боинге 727, который пресса, за грязные аналогии, называла экспрессом "Лолита". По данным полетного журнала, не менее десяти раз пассажиром экспресса был Билл Клинтон.
"По какой-то странной причине люди, которые располагают компроматом на Клинтонов, в итоге умирают. Вы серьезно? Как так получается?", — заявил актер Терренс Уильямс.
Слова Терренса Уильямса, возможно, и потонули бы в общем хоре комментариев, но именно его сообщение ретвитнул Дональд Трамп. Он, кстати, тоже был знаком с Эпштейном, а бывшему прокурору по первому делу финансиста Алексу Акосте недавно пришлось даже подать в отставку с поста министра труда в трамповской администрации. Акосту винили в том, что он не засадил педофила далеко и надолго.
У советника президента США Келлиэнна Конуэя в эфире телеканала Fox News спросили, зачем американский лидер сделал соответствующий репост, на что последовал следующий ответ:
"Я думаю, президент хочет, чтобы расследовалось все, как вы и сказали, ведь люди часто требуют открытого расследования выдуманных обвинений, как, например, было со сговором с Россией ради победы на выборах".
Но те, кто всегда и во всем видит руку России, уже дали о себе знать. Как, например, журналист MSNBC Джо Скарборо. На своей странице в Twitter он написал:
"Человек, чья информация могла уничтожить жизни богатых и влиятельных людей, внезапно умирает в тюремной камере. Как предсказуемо... По-русски".
Впрочем, в эту сторону рыть вряд ли выгодно, ведь адвокаты двенадцати женщин, обвинявших Эпштейна, рассчитывают на компенсации. Готовится иск по разморозке его активов. Пятнадцать машин, два самолета Гольфстрим, дом в Палм-Бич, ранчо в Нью-Мексико, квартира в Париже — это имущество финансиста-педофила. На его счетах примерно полмиллиарда долларов.
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