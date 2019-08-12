Номинальный директор: задолжавшая миллиарды дворник получила за свою подпись две тысячи рублей

Без преувеличения космический долг образовался у дворника из Подмосковья: Светлана Бодрова задолжала банку два миллиарда рублей. Чтобы погасить их, Светлане потребуется 11 тысяч лет — при условии, что она вообще не будет ни есть, ни пить.

- Не знаю ничего!

Ищут полицейские и журналисты, сбились с ног коллеги с работы. Дворник из Воскресенска Светлана Бодрова прячется от всех.

"Она к маме поехала, сейчас не могу ее пока вызвать", — говорит муж Светланы Евгений Бодров.

- А где ее мама живет?

- Не скажу!

Светлана Бодрова живет в старом двухэтажном доме на окраине Воскресенска с мужем и маленьким ребенком. Три года назад женщине понадобилась подработка, и с этой целью она отправилась в Москву — устраиваться курьером.

В столичной компании "Реалити плюс" сделали невероятное предложение.

- Номинальный директор!

- Ей прямо так и сказали — будешь директором?

- Да!

Светлане дали подписать документы. Ничего не подозревая, она стала учредителем девяти коммерческих фирм и оформила на себя кредит — 32 миллиона долларов. Это почти два миллиарда рублей.



"У меня зрение плохое — плюс три. Я не знала, что я там подписала. За это я получила две тысячи", — рассказывает она.

"Вообще больше ничего не давали!" — говорит Евгений Бодров.

- То есть, один раз как подписала и все?

- И все, и забыли про нее.

- Какую-то зарплату за все время, хоть что-то она получала?

- Нет, ни копейки!

Вскоре фирмы закрылись, а "Судостроительный банк", который выдал кредит, лопнул. Судебные приставы по иску Агентства страхования вкладов потребовали у Светланы вернуть миллиард восемьсот миллионов рублей плюс издержки. Таких денег у скромного дворника не оказалось, и тогда решили вычитать из ее зарплаты в 15 тысяч половину. Никого не смутило, что полностью расплатиться должница сможет лишь через 20 тысяч лет.

"Это не единичный такой случай — правда, мы не слышали о таком грандиозном долге. Осуществили подлог, видя, что она финансово неграмотна. Оформляют на них эти фирмы, через которые потом выводятся колоссальные средства", — говорит юрист Сергей Лобанов.

Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

- Исходя из тех фактов, которые мы имеем на руках, это определенно мошенническая схема. Первым делом необходимо приостановить судебное решение, по которому работают судебные приставы, и в дальнейшем, взяв этот временной тайм-аут, вместе со следственными органами разбираться.

Светлану Бодрову ждет повторный судебный процесс. Пока же она продолжает выплачивать долг.