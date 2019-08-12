Ткач и радиооператор уступили место операторам беспилотников: 100 профессий оказались не нужными

Рынок труда в ближайшее время ждут серьезные изменения. Через год в колледжах из перечня профессий вычеркнут почти 100 позиций. Ткач, радиооператор, швея, и многие другие уходят в прошлое. Вместе с тем начнется подготовка специалистов нового поколения, деятельность которых еще до недавнего времени казалась фантастикой.

Учебная группа, несмотря на лето, уже в сборе. В ульяновском колледже началась подготовка операторов беспилотников.

"Это одна из самых перспективных профессий. Она входит в список ТОП-50 наиболее востребованных профессий и специальностей. Можно выполнить съёмку данной местности и с беспилотного летательного аппарата построить 3D-модель, карту", — рассказал Алексей Тур, заместитель директора, руководитель учебного центра "Ульяновский авиационный колледж – межрегиональный центр компетенций".

В Тюмени даже не всплеск, а настоящий взрыв аддитивных технологий. Обучают специалистов по профессии — проектант 3D технологий. Печатают все: от искусственной еды до бионических протезов.

"Это новая совершенно специальность. Она пока ещё не очень так развита", — пояснил Валерий Черепанов, директор колледжа цифровых и педагогических технологий.

По прогнозам экспертов, через несколько лет появятся около 200 новых профессий, а нынешних специалистов заменят машины и технологии. Менеджеры, переводчики, администраторы. Спрос на них упадет на 60-70%.

Среди них — золотошвеи. Чтобы промысел жил, на предприятии в Торжке сотрудников решили обучать самостоятельно.

В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования в России могут исчезнуть почти сто позиций.

"Изготовитель эмалированной посуды", "сушильщик в бумажном производстве", "сборщик изделий электронной техники". Или "радиооператор" — это профессия тоже устарела технологически. Вместо нее в перечень введут новую — "монтажник оборудования мобильной связи", а еще появятся: "iT-медик", "архитектор энергонулевых домов", "тренер творческих состояний".

"Мы взяли 100 специальностей, к которым за последние пять лет не обращался никто, ни один человек. Зато появляются новые специальности, которые связаны с тем, что меняется мир. Аддитивные технологии, робототехника. Те профессии, которые перед нами ставит время и мы на его вызовы отвечаем", — пояснила Ольга Васильева, министр просвещения РФ.

Вузы срочно корректируют учебное расписание с учетом новых профессий.

"Это технология новых материалов, это нано-технологии и внутрисистемная техника, наноэлектроника. Это металлургия горных дел. Ну и безусловно информационное направление, которое связано с подготовкой специалистов для IT-отрасли. Они тоже являются лидерами. Там практически максимальная конкурсная ситуация. И конкурсы достигают свыше 30 человек на место, до 50", — рассказал Вадим Петров, проректор по учебной работе НИТУ "МИСиС''.

В Саранском институте светотехники не было таких наглядных пособий, вспоминают будущие сотрудники лампового завода. Завод, кстати, обеспечивает 2 тысяч рабочих мест по профессиям будущего.

Студенческий клип о профессии "Инженер-светотехник" бьет рекорды просмотров в Сети.

Но рабочие профессии, у которых есть будущее, остаются. Российская сборная высокотехнологичных сварщиков и токарей готовится к чемпионату по стандартам WorldSkills под контролем нейропрограммистов компании "Иннопрактика". Развивают: оригинальность, инициативность, креативность, умение общаться и убеждать, быть внимательным к деталям и решать комплексные проблемы — это то, что умеет только человек. Остальное за нас уже делают роботы.