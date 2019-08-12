Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин подал иск к МВД на 47 миллионов

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин подал иск к МВД на сумму более чем в 47 миллионов рублей. Так спортсмен оценил моральный вред из-за ошибки следствия при расследовании уголовного дела о хищении средств в банке "Замоскворецкий". Известно, что фигуранты по иску вызваны в суд 9 сентября.

Сыграть против МВД футболисту Евгению Алдонину будет посложнее, чем в финале Кубка УЕФА. И если в 2005 году главный приз Лиги Европы он все-таки взял, то сейчас результат матча не возьмется предсказать даже опытный букмекер.

Эта игра длится уже пятый год. С тех пор, как банк "Замоскворецкий" потерял лицензию. У Евгения Алдонина со счета пропали деньги — все 48 миллионов. Из них футболисту не вернули ни копейки.

"Обвинения были предъявлены заместителю председателя правления Илье Бударину. Он был задержан в прошлом году. Ему предъявлены обвинения в хищении денег по одному эпизоду, но не вкладчиков, а выдаче кредитов на 180 миллионов рублей", — говорит адвокат Александр Бурчук.

Бударин отбил почти все атаки, получил 3,5 года за один эпизод и деньги не вернул. Алдонина такой финал не устроил, как и других пострадавших вкладчиков. И требует компенсацию за моральный ущерб. Вину вместе с адвокатом он возлагает на следствие. Якобы из-за собственной волокиты столичные "пинкертоны" потеряли важные улики и дали возможность преступникам вывести активы.

"Было запланировано предъявление обвинения минимум 18 фигурантам, вина их доказана, собраны доказательства, однако, следствие неоднократно переносилось. В результате были утеряны доказательства, были утеряны возможности взыскания, банально время было растрачено", — продолжает Бурчук.

Теперь экс-футболист сборной России, герой светских хроник и бывший муж певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему те самые 48 миллионов рублей. Причем присоединится к нему готовы другие звезды российского футбола. Вклады в "Замоскворецком" были у Дмитрия Хохлова, Юрия Никифорова, Дмитрия Сычева, Андрея Каряки и Дмитрия Кириченко.

"Это давняя история, длится лет шесть или семь. Всеми нашими делами занимаются адвокаты. В любом случае, это значимая сумма, хотелось бы вернуть. Как - будет сложно сказать", — говорит Дмитрий Кириченко.

Футболисты потеряли больше 350 миллионов рублей. Как и тысячи других вкладчиков в 2014 году, они стали жертвами банковских афер. Деньги тогда вернули единицы. А лицензии были отозваны более чем у 70 банков.

"Была активная рассчистка банковской системы, поэтому многие банки лишались своей лицензии. Но здесь я хочу сказать, что 2014 год был сам по себе очень не простой. Банкиры использовали нечестные пути для личного обогащения и, в том числе, мне кажется, поэтому "Замоскворецкий" показал себя не с очень хорошей стороны", — говорит финансовый аналитик Антон Шабанов.

Заявление Евгения Алдонина в ближайшее время рассмотрит Замоскворецкий районный суд Москвы. Остальные футболисты намерены сыграть командой и подать коллективный иск.