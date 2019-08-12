Полет российских бомбардировщиков заставил Норвегию поднять в воздух свои истребители

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что на отдельных маршрутах в ходе более чем 9-часового полета стратегов сопровождали норвежские истребители F-16.

8 августа два Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Берингова пролива. В отдельные моменты рядом с российскими самолетами Дальней авиации летели американские истребители F-22 и F-18.