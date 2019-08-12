Президент Зеленский уволил 18 глав администраций в двух областях

На сайте президента Украины опубликованы распоряжения об увольнении 18 глав районных государственных администраций во Львовской и Донецкой областях.

Владимир Зеленский уволил семь глав районных администраций в Донецкой области и 11 во Львовской, передает РИА Новости.

Сообщается, что причиной увольнений стало окончание срока полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко. В украинском законодательстве у президента есть право назначать глав государственных администраций.