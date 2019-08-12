"Ростов" сместил ЦСКА со второго места в чемпионате РПЛ

Матчем в Ростове-на-Дону между местным "Ростовом" и самарским клубом "Крылья Советов" завершился пятый тур чемпионата России по футболу. Команда Валерия Карпина обыграла соперника со счетом 1:0 и поднялась на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ.

Хозяева поля вышли вперед на 33-й минуте. Эльдор Шомуродов удачно замкнул прострел Алексея Ионова. В первом тайме желто-синие смотрелись предпочтительнее гостей, однако больше одного гола забить не смогли.

После перерыва футболисты "Крылья Советов" стали активнее играть на чужой половине поля. Но пробить Сергея Песьякова им так и не удалось.

"Ростов" после пяти туров набрал 11 очков и сместил ЦСКА со второго места в чемпионате РПЛ. "Крылья Советов" с тремя баллами остался на 14-й строчке.