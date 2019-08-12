Уэсли Снейдер завершил карьеру футболиста

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер принял решение уйти из профессионального спорта. Последним клубом, за который выступал 35-летний футболист, стал катарский "Аль Гарафа". В прошлом сезоне он провел за него 11 матчей, забив шесть голов.

Об уходе Снейдера из профессионального спорта объявил портал Goal.com. Год назад голландский полузащитник прекратил свои выступления за национальную команду, сыграв прощальный матч 6 сентября против сборной Перу.

Снейдер на клубном уровне выступал за голландский "Аякс", турецкий "Галатасарай", французскую "Ниццу", итальянский "Интер" и испанский "Реал".