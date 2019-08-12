Взрыв на Нагорной произошел из-за халатности хозяев

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на Нагорной улице в Москве 12 августа произошел из-за нарушений правил пользования газовым оборудованием хозяевами квартиры.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС столицы.

Отмечается, что, взрыв во время ремонтных работ, был весьма сильным, разрушив все на площади 40 квадратных метров, но несущие конструкции дома не были повреждены. В данное время здание отключено от газового снабжения во избежание пожара.

Эвакуированы 12 человек, пострадавших нет.