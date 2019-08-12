Тренер "Ростова" Карпин: абсолютно неправильно играли во втором тайме

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин остался недоволен вторым таймом матча пятого тура чемпионата России против "Крыльев Советов". По словам наставника желто-синих, в концовке встречи его подопечным пришлось терпеть, чтобы добыть нужный результат.

"Те проблемы, что были во втором тайме, мне понятны. Будем поправлять. Играли абсолютно неправильно. В конце второго тайма, особенно последние минут десять, пришлось терпеть", – цитирует Карпина "Спорт-экспресс".

Напомним, что "Ростов" победил дома самарский клуб со счетом 1:0 и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. В нынешнем сезоне команда Валерия Карпина еще не потерпела ни одного поражения.