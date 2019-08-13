Аргентинская биржа рухнула почти на 40%
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших падений индекса в истории Аргентины.
Обрушение биржи происходит на фоне итогов внутрипартийных выборов, где левоцентристский альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" набирает пока 47,65%, а коалиция действующего президента "Вместе за перемены" — 32,08%. Такой разрыв между лидерами гонки стал для многих неожиданностью.
11 августа аргентинцы выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре, сообщает РИА Новости.
Альберто Фернандес (возглавлял кабинет министров с 2003 по 2008 гг.) идёт на выборы в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер. Она руководила Аргентиной в течение восьми лет — до 2015 года. В период ее руководства страна объявила о дефолте по долгу, национализировались компании и вводились меры валютного контроля. Администрация Киршнер оказалась замешанной в ряде коррупционных скандалов, а ее саму обвинили во взяточничестве.
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