МЧС: с Эльбруса эвакуирован альпинист из Австралии, которому стало плохо

Руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров сообщил, что спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Австралии, который почувствовал себя плохо во время восхождения.

Беров рассказал, что в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация, что на высоте более 4 тысяч метров 51-летнему альпинисту из Австралии стало плохо, предположительно – от горной болезни.

Шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России вышли ему на помощь, передает ТАСС.

Спустя час путешественник был эвакуирован на поляну Азау, где его передали медикам для оказания помощи.

Уточняется, что австралийский альпинист поднимался на самую высокую вершину Европы в составе зарегистрированной в МЧС группы из десяти человек.