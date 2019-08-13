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13 августа 201904:54

Поисковая экспедиция обнаружила на Итурупе орудия времен Второй мировой

wikipedia.org

Два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны обнаружили во время раскопок на острове Итуруп участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда".

В июле в экспедицию на острова Курильской гряды отправились около 100 человек — представители Русского географического общества, экспедиционного центра Минобороны России, курсанты военных вузов, представители отрядов "Юнармия".

Одно из обнаруженных на Итурупе орудий, как сообщается, хорошо сохранилось. Второе находится в разобранном виде. Также было обследовано дно местного озера Куйбышевское, которое у местных жителей имеет второе название — Танковое озеро. Выяснилось, что что в водоеме техники нет.

Кроме поиска артефактов, участники экспедиции планируют исследовать ландшафтные преобразования на поверхности острова, определят современное состояние популяций редких видов животных и растений.

Во второй половине августа до середины сентября участники экспедиции планируют посетить остров Уруп, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

Курильская десантная операция проходила с 18 августа по 2 сентября 1945 года; ей предшествовали разгром японцев в Маньчжурии и на Сахалине. Всего на Курильских островах японцы сосредоточили более 80 тысяч солдат и офицеров. В состав советского десанта входили примерно девять тысяч человек. Замысел операции сводился к захвату острова Шумшу и использованию его в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.

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