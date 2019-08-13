Банковские мошенники совершенствуются: теперь персональные данные не спрашивают

Выявлен новый способ телефонного мошенничества, жертвами которого становятся клиенты банков. И в данном случае у людей не спрашивают конфиденциальные данные.

Схема обмана простая. Клиенту банка звонит "сотрудник" и сообщает о подозрительной операции со счетом, но в другом регионе, пишет "Российская газета". Узнав, что клиент ее не совершал, говорят о блокировке операции, но ради безопасности предлагают сверить список устройств, которые имеют доступ к личному кабинету.

Узнав, какой операционной системой пользуется клиент банка (Android и IOS), "сотрудник" предлагает установить специальное средство удаленного доступа Teamviewer как единственно возможное средство помощи в сложившейся ситуации. Аферисты убеждают человека в том, что это приложение поможет в дальнейшем обеспечить безопасность банковских счетов.

Таким образом мошенники получают доступ к информации, хранящейся в смартфоне. Любой, кто получает id (код различные операции от имени владельца телефона. Доказать взлом при этом будет практически невозможно – доступ в этой ситуации предоставлен добровольно.