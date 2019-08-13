Спецназ США проверят на предмет соблюдения культуры и этики

В подразделениях спецназа США военнослужащих проверят на предмет соблюдения культуры и этики. Руководство Пентагона распорядилось провести проверки из-за утверждений, что в спецназе ВМС употребляли наркотики, в том числе во время пребывания в Ираке.

По сведениям телеканала "Си-эн-эн", ранее группу военнослужащих спецназа ВМС США отозвали из Ирака раньше положенного срока из-за обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении алкоголя.

Кроме того, в репортаже отмечается, что несколько военнослужащих из указанных подразделений в прошлом году были уличены в употреблении кокаина и других наркотиков.



Для проведения проверки сформируют независимую комиссию. В нее войдут военнослужащие в отставке, а также специалисты из числа гражданских лиц. Им нужно будет установить причины нарушений и провести анализ набора и подготовки военнослужащих в эти подразделения, передает телеканал "Россия 24".