Кузнецова выиграла стартовый матч в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу в стартовом поединке турнира в американском Цинциннати. Россиянка, получившая от организаторов уайлд-кард, обыграла латвийку Анастасию Севастову.



Кузнецова взяла верх над своей соперницей по итогам трех сетов. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4 в пользу представительница России. Соперниц в провели на корте 2 часа 38 минут.



Соперницей Кузнецовой по второму кругу станет украинская теннисистка Даяна Ястремская, обыгравшая на старте турнира в Цинциннати датчанку Каролин Возняцки (6:4, 6:4).



Матч состоится 14 августа.