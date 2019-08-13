Девочку в Новокузнецке подожгли подружки

Сильные ожоги получила пятилетняя девочка из Новокузнецка. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Девочка пострадала 7 августа. Она гуляла на улице с двумя соседками 7 и 9 лет. У одной из девочек была зажигалка, с которой та играла. По неосторожности она подожгла платье самой младшей из подруг.

Испугавшись огня, дети убежали, сообщает ТАСС. В горящей одежде пятилетняя девочка дошла до калитки своего дома. Здесь ее увидел отец, который и вызвал скорую.

Проверку произошедшего проводит Следственный комитет. Историю взял на контроль детский омбудсмен в Кузбассе.