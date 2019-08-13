Жертвами тайфуна "Лекима" стали 49 человек

Число жертв тайфуна "Лекима" в Китае выросло до 49 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал "Россия 24".

Тайфун достиг побережья провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин в ночь с 9 на 10 августа. На тот момент сила ветра в центральной его части составляла 50 метров в секунду.

В зоне действия тайфуна оказались более 8 миллионов человек. Мощные потоки воды и ветра сносили жилые дома, обильные осадки вызвали оползни и наводнения. Дороги затоплены, уровень воды в некоторых районах достигает почти 2,5 метров.

Сильнее всего от удара стихии пострадали восточные провинции Чжэцзян, Шаньдун и Аньхой, в некоторых районах которых тайфун более чем на сутки нарушил железнодорожное сообщение. Власти объявили эвакуацию жителей пострадавших районов. В стране все еще объявлен оранжевый уровень опасности.