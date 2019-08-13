При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста

Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы. Это произошло в разных местах. У еще одного альпиниста произошел отек легких.

На помощь всем пострадавшим вышли спасатели, передает РИА Новости. Информация о трех происшествиях поступила к ним этим утром, рассказал замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Ранее сегодня сообщалось, что спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Австралии, которому стало плохо во время восхождения. В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии поступила информация о том, что на высоте более 4000 метров почувствовал себя плохо 51-летний альпинист из Австралии, предположительно из-за горной болезни. На помощь ему вышли шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Спустя час австралийца эвакуировали на поляну Азау, где передали медикам для оказания помощи.