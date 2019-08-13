Брокенский призрак сняли в горах Южного Урала

Уникальное явление сняли в Челябинской области. В районе горы Дальний Таганай запечатлели призрак Броккена. Фотографии необычной оптической иллюзии очевидцы разместили социальных сетях, передает ГТРК "Южный Урал".

Брокенского призрака также называют горным. Этот феномен наблюдали жители многих стран и разных континентов. Свое название он получил благодаря в пику Брокен в горном массиве Гарц в Германии, который постоянно окружает густой туман.

С этим местом связана одна средневековая легенда. Согласно преданию, пастух, спасаясь от банды разбойников, побежал в горы. Немного оторвавшись, он остановился у гряды, чтобы передохнуть. Но внезапно он содрогнулся от страха от увиденного. Над горным склоном, окруженный клубящимися облаками и святящимся ореолом, парил над землей черный человек. Испугавшийся пастух решил помахать великану, и в ответ тот поднял руку. После чего темный силуэт бесследно испарился.

Германские священники посчитали, в горах у пика Брокен происходит какая-то дьявольщина, и запретили местным жителям туда ходить. Похожее явление упоминается и романе Майн Рида "Всадник без головы".

Для того чтобы запечатлеть призрак Броккена, необходимо отправиться в горы во время тумана. Если посмотреть в противоположную от солнца сторону, можно наблюдать на поверхности облаков необыкновенно большую тень, окруженную цветными кольцами и сиянием. "Призрак" при этом может начать шевелиться. По словам ученых, этот эффект возникает из-за дифракции света.