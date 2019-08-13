Фестиваль Юрия Башмета станет одним из мероприятий Донского культурного марафона

Традиционный международный фестиваль Юрия Башмета состоится на Дону в сентябре. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Музыкальный праздник станет одним из мероприятий Донского культурного марафона, рассказали в пресс-службе губернатора области Василия Голубева. На его организацию из бюджета Ростовской области дополнительно будет выделено семь миллионов рублей. Как всегда, меломанов ждет череда концертов классической музыки. Ожидается, что камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" выступят с четырьмя программами.

Также стало известно, что в этом году на седьмом международном фестивале народного артиста СССР, всемирно известного дирижера и альтиста в первый раз будет организован специальный детский проект.