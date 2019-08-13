Кенгуру в сугробах: в Австралии впервые за 35 лет выпал снег

На юго-восточном побережье Австралии впервые за 35 лет выпал снег, причем в таком количестве, что привычные взору зеленые прерии превратились в белые поля.

Очевидцы сняли, как стадо кенгуру прыжками преодолевало сугробы.

Жители, впрочем, отнеслись к природному катаклизму как к приятному сюрпризу, особенно дети. Причиной метели стал антарктический циклон, который пришел в Австралию с южного полюса.